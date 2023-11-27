BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.11.2023 17:43
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220259
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0522
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0264
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.870,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 12,66
|Açılış
|: 1.870,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.425.953
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|224.351.653
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.507.667
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|6.466.805
|% -9,99
|
|MARKA
|27,46
|4.703.401
|% -9,97
|
|ORMA
|184,00
|11.141.445
|% -9,80
|
|THYAO
|260,00
|10.101.523.292
|% 0,10
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|AKBNK
|34,22
|4.512.525.127
|% 7,41
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.851.471.244
|% 3,59
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.369.739.569
|% 3,42
|
|IHLAS
|1,29
|193.352.939
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8965
|28,9108
|% 0,18
|
|Euro
|31,6223
|31,6321
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3762
|36,5586
|% 0,25
|
|Frank
|32,6854
|32,8823
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6852
|7,7238
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|921,75
|923,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,85
|1.065,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,05
|2.011,38
|% 0,66
|