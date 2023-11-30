BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.11.2023 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/11/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 30 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221291
BIST
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18:007.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -91,53
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0028,8752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0542
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0031,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1784
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:001.888,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.888,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BINHO
|294,25
|1.193.065.402
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|83.963.803
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|170.937.737
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.498.704
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.766.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.623.936.863
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.635.155
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|144.972.884
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|551.026.844
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.140.672
|% -9,96
|
|THYAO
|251,50
|7.038.896.321
|% -1,37
|
|ISCTR
|21,50
|3.417.780.973
|% -2,01
|
|AKBNK
|33,74
|3.025.318.957
|% -0,53
|
|SASA
|48,58
|2.901.963.454
|% -4,93
|
|ASELS
|48,56
|2.648.541.612
|% 1,17
|
|ISCTR
|21,50
|3.417.780.973
|% -2,01
|
|EKGYO
|7,35
|1.114.547.675
|% -0,68
|
|ODAS
|10,97
|1.644.724.760
|% -5,27
|
|YKBNK
|19,10
|2.235.615.797
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,05
|515.370.035
|% -1,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8683
|28,8752
|% -0,19
|
|Euro
|31,5609
|31,5853
|% -0,56
|
|Sterlin
|36,3256
|36,5078
|% -0,74
|
|Frank
|32,8247
|33,0224
|% -0,39
|
|Riyal
|7,6707
|7,7092
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,34
|1.030,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,52
|83,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,91
|2.035,24
|% 0,66
|
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