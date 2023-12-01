BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.12.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 01 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221652
BIST
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17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0382
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1394
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3366
17:581.904,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.904,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|269.619.150
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|549.490.800
|% 9,97
|
|CASA
|121,10
|14.453.798
|% 7,84
|
|ENSRI
|27,84
|4.225.687
|% 7,08
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|IMASM
|15,72
|471.453.457
|% -8,12
|
|VBTYZ
|157,50
|565.571.447
|% -7,62
|
|BRKVY
|59,20
|40.006.032
|% -7,50
|
|IZINV
|44,00
|12.248.013
|% -7,21
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|ASTOR
|110,00
|1.316.326.802
|% 0,27
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|TABGD
|145,40
|631.002.196
|% -2,22
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|SEGYO
|6,19
|221.721.818
|% 5,81
|
|QUAGR
|5,99
|203.529.568
|% 3,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9055
|28,9114
|% 0,13
|
|Euro
|31,3352
|31,3526
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4341
|36,6168
|% 0,26
|
|Frank
|32,9666
|33,1652
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,27
|25,30
|% 0,66
|
|Platin
|929,34
|932,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,45
|1.003,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,44
|81,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,75
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
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17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında