BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
05.12.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
05/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 05 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222456
BIST
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17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1191
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.873,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.873,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8881
|28,9127
|% -0,01
|
|Euro
|31,1873
|31,2276
|% -0,38
|
|Sterlin
|36,2807
|36,4627
|% -0,37
|
|Frank
|32,8780
|33,0761
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6779
|7,7164
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|902,71
|903,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,81
|939,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,17
|2.018,45
|% 0,66
|