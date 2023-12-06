BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
06.12.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
06/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 06 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223101
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0442
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0104
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.885,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.885,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|76.837.338
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|190.685.546
|% 9,99
|
|HUBVC
|11,14
|145.177.049
|% 9,97
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|SODSN
|78,10
|4.496.180
|% -9,97
|
|DAPGM
|32,14
|569.945.838
|% -9,97
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|MIATK
|44,52
|3.370.770.585
|% 2,20
|
|TUPRS
|149,90
|2.721.732.932
|% -3,17
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLGM
|1,84
|170.255.752
|% -9,80
|
|DENGE
|2,67
|212.546.023
|% 3,49
|
|KOZAL
|22,70
|1.753.471.419
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9185
|28,9275
|% 0,16
|
|Euro
|31,2029
|31,2236
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,3331
|36,5153
|% 0,20
|
|Frank
|32,9728
|33,1715
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|900,43
|902,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,19
|965,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,24
|75,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,31
|2.029,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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