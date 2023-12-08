BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
08.12.2023 17:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
08/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 08 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224148
BIST
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18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,1053
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.868,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -18,69
|Açılış
|: 1.868,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.866,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|MEKAG
|71,15
|84.247.553
|% 9,97
|
|MERCN
|12,25
|96.942.741
|% 9,96
|
|OTTO
|323,00
|2.271.233
|% 9,96
|
|DOFER
|33,38
|86.461.829
|% 9,95
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|EKOS
|39,88
|527.057.074
|% -9,16
|
|EGEPO
|23,46
|60.199.879
|% -6,16
|
|SMART
|42,46
|81.666.533
|% -5,18
|
|GLCVY
|39,30
|31.569.774
|% -5,07
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|ASTOR
|104,10
|1.548.519.334
|% -2,16
|
|ALFAS
|104,30
|1.436.683.028
|% 0,10
|
|EUPWR
|167,80
|784.197.068
|% 0,66
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|MIATK
|40,50
|1.765.958.410
|% -3,53
|
|SEGYO
|7,01
|271.009.610
|% 2,79
|
|MOBTL
|4,21
|159.962.768
|% -3,00
|
|MHRGY
|5,20
|191.533.053
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9661
|28,9697
|% 0,18
|
|Euro
|31,1483
|31,1663
|% -0,32
|
|Sterlin
|36,2020
|36,3836
|% -0,26
|
|Frank
|32,7422
|32,9394
|% -0,49
|
|Riyal
|7,7006
|7,7392
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|919,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,10
|948,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,94
|75,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,45
|2.005,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
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17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem