BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.12.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224646
BIST
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18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0528,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0428
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.848,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -17,68
|Açılış
|: 1.848,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.845,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9831
|28,9884
|% 0,01
|
|Euro
|31,1608
|31,1714
|% -0,14
|
|Sterlin
|36,2669
|36,4487
|% 0,02
|
|Frank
|32,8285
|33,0263
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7045
|7,7431
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|917,84
|919,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,04
|962,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,86
|75,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,25
|1.982,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK