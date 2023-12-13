BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.12.2023 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225510
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0557
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0503
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.850,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.850,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0472
|29,0530
|% 0,19
|
|Euro
|31,3731
|31,3843
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,2845
|36,4664
|% -0,14
|
|Frank
|33,0268
|33,2258
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7219
|7,7607
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|925,94
|927,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,58
|977,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,07
|74,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,95
|1.982,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
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17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
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17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem