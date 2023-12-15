BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.12.2023 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226188
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0459
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,2327
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.896,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.896,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0008
|29,0077
|% 0,16
|
|Euro
|31,6726
|31,6967
|% -0,70
|
|Sterlin
|36,6678
|36,8517
|% -0,54
|
|Frank
|33,2829
|33,4834
|% 0,02
|
|Riyal
|7,7064
|7,7451
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|946,06
|947,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.180,51
|1.185,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,38
|76,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,89
|2.036,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
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17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
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17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem