BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.12.2023 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226632
BIST
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18:007.790
En Düşük
|Değişim
|: -2,54%
|| -203,43
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.782
En Yüksek
8.010
18:0029,0644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0853
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
18:0031,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1596
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
18:001.889,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.889,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YBTAS
|136.125,00
|6.162.925
|% 10,00
|
|SNPAM
|161,70
|9.788.822
|% 10,00
|
|QNBFB
|234,70
|7.584.628
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|112.983.744
|% 9,96
|
|METUR
|14,94
|22.476.789
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.052.359.892
|% -10,00
|
|KONKA
|47,88
|378.302.966
|% -10,00
|
|KLNMA
|31,16
|6.329.580
|% -9,99
|
|LINK
|178,40
|14.534.923
|% -9,99
|
|MRGYO
|7,75
|57.326.829
|% -9,99
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|THYAO
|245,70
|6.916.329.979
|% -2,98
|
|EREGL
|41,80
|4.388.837.332
|% -0,24
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|AKBNK
|39,40
|3.801.133.530
|% 0,77
|
|BEGYO
|3,21
|1.015.713.665
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,66
|7.195.113.649
|% 1,15
|
|YKBNK
|21,30
|3.950.584.634
|% -1,57
|
|EKGYO
|7,31
|1.076.712.109
|% -1,35
|
|HEKTS
|23,92
|2.595.281.031
|% 3,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0590
|29,0644
|% 0,29
|
|Euro
|31,7608
|31,7875
|% 0,50
|
|Sterlin
|36,6260
|36,8097
|% 0,02
|
|Frank
|33,3461
|33,5469
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7239
|7,7627
|% 0,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|952,98
|954,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.183,15
|1.187,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,72
|78,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,26
|2.022,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59DMRGD
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 12.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 343, 579 adet işlem
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17:57BYDNR
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 502 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 70, 486.00 milyon TL de
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17:56FORTE
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 431 adet işlem
-
17:54MGROS
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 331.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 510 adet işlem