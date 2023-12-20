BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.12.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227476
BIST
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18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0371
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0531,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0233
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.903,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.903,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1284
|29,1328
|% 0,14
|
|Euro
|31,9789
|31,9981
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,7947
|36,9792
|% -0,31
|
|Frank
|33,6974
|33,9004
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7423
|7,7812
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|964,04
|966,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.207,27
|1.212,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,13
|2.033,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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