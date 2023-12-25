BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.12.2023 17:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229020
BIST
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18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,1365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0742
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2017
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.922,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.922,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1088
|29,1365
|% -0,25
|
|Euro
|32,0335
|32,0368
|% -0,59
|
|Sterlin
|36,8672
|37,0521
|% -0,35
|
|Frank
|33,8696
|34,0736
|% -0,40
|
|Riyal
|7,7406
|7,7794
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
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17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
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17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439