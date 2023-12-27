BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.12.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229809
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1321
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4095
En Düşük
29,0967
18:0532,6961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3563
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.964,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4008
|29,4104
|% 0,47
|
|Euro
|32,6733
|32,6881
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,4436
|37,6314
|% 1,30
|
|Frank
|34,4973
|34,7051
|% 1,46
|
|Riyal
|7,8107
|7,8499
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|985,94
|989,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,68
|1.179,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.079,87
|2.080,20
|% 0,66
|
Seans Raporu
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