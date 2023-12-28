BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.12.2023 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230229
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0725
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1073
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.967,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|DERHL
|7,26
|15.972.185
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|4.250.904
|% 9,99
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|SEGYO
|5,57
|72.154.154
|% -4,46
|
|KBORU
|41,54
|638.030.254
|% -3,40
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ASTOR
|93,60
|2.136.518.961
|% 6,61
|
|KONTR
|205,70
|1.215.151.268
|% 6,30
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|KOZAL
|19,57
|1.052.137.655
|% 1,35
|
|AKFGY
|1,86
|91.559.677
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4483
|29,4529
|% 0,25
|
|Euro
|32,7481
|32,7770
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,4702
|37,6581
|% -0,08
|
|Frank
|35,1135
|35,3250
|% 1,10
|
|Riyal
|7,8271
|7,8663
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,95
|1.010,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,52
|1.140,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,82
|2.077,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
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17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem