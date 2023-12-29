BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.12.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/12/2023
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230739
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1337
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0882
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.961,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.877.192
|% 10,00
|
|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
|
|DIRIT
|11,44
|1.625.910
|% 10,00
|
|KCAER
|30,16
|128.253.081
|% 9,99
|
|EYGYO
|8,30
|23.732.360
|% -59,71
|
|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
|
|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
|
|DGGYO
|28,30
|14.066.635
|% -4,52
|
|TKNSA
|29,06
|116.239.265
|% -4,47
|
|GUBRF
|153,80
|10.584.770.676
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,46
|3.037.095.180
|% 1,17
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|EKGYO
|6,88
|955.702.261
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.426.397.497
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|ISGYO
|15,51
|1.540.626.903
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5508
|29,5697
|% 0,49
|
|Euro
|32,7480
|32,7556
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,5520
|37,7403
|% 0,51
|
|Frank
|35,1840
|35,3959
|% 1,30
|
|Riyal
|7,8605
|7,8999
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,79
|23,82
|% 0,66
|
|Platin
|1.003,71
|1.006,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.108,13
|1.116,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,71
|77,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,41
|2.063,79
|% 0,66
|