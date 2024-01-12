BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
12.01.2024 17:35
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
12/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239121
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1124
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0432
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.985,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 30,11
|Açılış
|: 1.985,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|VKING
|28,46
|57.772.762
|% 9,97
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|POLTK
|15.792,50
|102.944.273
|% -5,81
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|TCELL
|61,00
|3.465.017.325
|% 0,25
|
|SAHOL
|69,00
|3.141.668.746
|% 0,95
|
|TUPRS
|139,70
|2.870.086.726
|% 0,07
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|KOZAL
|20,40
|2.098.973.416
|% 2,46
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0948
|30,1001
|% 0,37
|
|Euro
|32,9793
|32,9862
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2556
|38,4474
|% 0,27
|
|Frank
|35,1941
|35,4062
|% 0,43
|
|Riyal
|8,0007
|8,0408
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,22
|23,26
|% 0,66
|
|Platin
|917,25
|918,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,04
|980,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,13
|2.050,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE