BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
16.01.2024 17:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
16/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240896
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0417
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2140
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.963,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -24,55
|Açılış
|: 1.963,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0986
|30,1049
|% 0,14
|
|Euro
|32,7390
|32,7538
|% -0,65
|
|Sterlin
|37,9545
|38,1449
|% -0,50
|
|Frank
|34,8094
|35,0191
|% -0,47
|
|Riyal
|8,0037
|8,0438
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|898,55
|899,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,44
|942,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,11
|78,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,03
|2.027,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EKOS
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