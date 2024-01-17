BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2024 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241098
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.943,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,37
|Açılış
|: 1.943,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.943,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1213
|30,1266
|% 0,08
|
|Euro
|32,7459
|32,7634
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0510
|38,2418
|% 0,37
|
|Frank
|34,6174
|34,8259
|% -0,54
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|883,22
|885,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,55
|925,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,07
|2.005,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
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