BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
18.01.2024 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
18/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241434
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.951,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1307
|% 0,00
|
|Euro
|32,7897
|32,8218
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0751
|38,2660
|% -0,07
|
|Frank
|34,5358
|34,7439
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0091
|8,0493
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|902,53
|904,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,33
|942,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,88
|2.014,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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