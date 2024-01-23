BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.01.2024 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242293
BIST
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18:007.939
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -71,06
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
7.915
En Yüksek
8.146
18:0030,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0222
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0032,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0888
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8511
18:001.970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.970,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BYDNR
|28,82
|163.052.307
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.390.979
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.739.813
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|23.749.073
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|13.093.720
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|23,34
|141.258.616
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|171.501.632
|% -9,93
|
|AKYHO
|4,45
|119.556.172
|% -9,18
|
|ULAS
|21,08
|19.380.819
|% -9,14
|
|THYAO
|249,00
|7.028.172.919
|% -0,50
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKBNK
|38,00
|4.985.861.578
|% -5,14
|
|KCHOL
|151,80
|3.875.379.193
|% -1,62
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|EKGYO
|9,40
|3.436.708.114
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,90
|5.539.201.636
|% -5,94
|
|AKFGY
|1,94
|415.552.063
|% 1,57
|
|ISCTR
|23,88
|3.819.638.139
|% -4,56
|
|KATMR
|2,21
|326.180.250
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2736
|30,2793
|% 0,08
|
|Euro
|32,8608
|32,8722
|% -0,28
|
|Sterlin
|38,2847
|38,4767
|% -0,13
|
|Frank
|34,6279
|34,8365
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0493
|8,0897
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,35
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|901,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,37
|955,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,69
|79,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,48
|2.023,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
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17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem