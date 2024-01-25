BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.01.2024 17:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242811
BIST
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18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0201
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8386
18:051.965,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.965,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EKOS
|61,15
|3.418.510.674
|% 7,85
|
|SASA
|38,06
|3.231.983.121
|% 3,54
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|QUAGR
|4,31
|445.962.057
|% 9,95
|
|REEDR
|25,82
|2.620.579.151
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2742
|30,2774
|% 0,14
|
|Euro
|32,8805
|32,8959
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,3436
|38,5359
|% 0,04
|
|Frank
|34,7568
|34,9662
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0486
|8,0890
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|892,78
|893,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,13
|942,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,26
|81,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,47
|2.018,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
-
17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
-
17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem