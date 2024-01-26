BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
26.01.2024 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
26/01/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243073
BIST
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18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 176,39
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.348
18:0530,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
18:0532,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1014
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
18:051.964,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.964,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2308
|30,2809
|% 0,13
|
|Euro
|32,8794
|32,9847
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,3945
|38,5870
|% 0,17
|
|Frank
|34,9150
|35,1253
|% 0,49
|
|Riyal
|8,0525
|8,0929
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|917,10
|918,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,30
|965,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,64
|2.016,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59ONCSM
Yüzde 6.59 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 126 adet işlem
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17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
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17:56HUNER
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 261, 784 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem