BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.02.2024 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 09 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248560
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1027
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6938
En Düşük
30,5224
18:0533,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0751
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.994,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.993,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6822
|30,6924
|% 0,33
|
|Euro
|33,1078
|33,1231
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,6175
|38,8112
|% 0,35
|
|Frank
|34,9042
|35,1145
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1526
|8,1935
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|871,61
|873,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|867,36
|871,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,38
|2.021,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
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17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS