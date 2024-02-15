BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
15.02.2024 17:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
15/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 15 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249848
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0072
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1814
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.975,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.975,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7330
|30,7361
|% -0,02
|
|Euro
|33,1730
|33,1968
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5407
|38,7340
|% 0,09
|
|Frank
|34,7388
|34,9481
|% 0,49
|
|Riyal
|8,1756
|8,2166
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,78
|899,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,59
|956,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,66
|82,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,24
|2.000,58
|% 0,66
|