BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.02.2024 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250824
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0798
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
18:0533,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1927
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.017,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,39
|Açılış
|: 2.017,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,16
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9172
|30,9200
|% 0,26
|
|Euro
|33,4649
|33,4759
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,0321
|39,2279
|% 0,77
|
|Frank
|34,9966
|35,2074
|% 0,54
|
|Riyal
|8,2190
|8,2602
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|911,43
|913,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,88
|975,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,85
|82,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,85
|2.029,17
|% 0,66
|