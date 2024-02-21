BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
21.02.2024 18:07
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
21/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251134
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0955
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
18:0533,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1093
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5935
En Düşük
33,3775
18:052.016,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,51
|Açılış
|: 2.016,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9995
|31,0073
|% 0,31
|
|Euro
|33,5389
|33,5487
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,9932
|39,1888
|% 0,23
|
|Frank
|35,0767
|35,2880
|% 0,41
|
|Riyal
|8,2423
|8,2836
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|883,50
|886,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,19
|940,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,82
|2.023,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
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17:56MEGMT
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 475 adet işlem
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17:54BYDNR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 605 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF