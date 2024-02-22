BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.02.2024 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251358
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0120
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0508
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,78
|Açılış
|: 2.016,39
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9859
|30,9906
|% -0,04
|
|Euro
|33,6099
|33,6300
|% 0,17
|
|Sterlin
|38,9906
|39,1861
|% -0,15
|
|Frank
|35,0067
|35,2176
|% -0,28
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|900,12
|901,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,81
|970,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,04
|83,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,51
|2.023,81
|% 0,66
|