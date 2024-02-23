BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.02.2024 17:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251619
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0849
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0332
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.025,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,65
|Açılış
|: 2.025,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|KARYE
|59,45
|126.902.934
|% -6,60
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|MIATK
|70,10
|5.059.676.743
|% -0,92
|
|YEOTK
|273,75
|3.373.774.005
|% 7,35
|
|REEDR
|60,75
|3.216.014.037
|% 9,95
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|PSGYO
|8,50
|911.430.104
|% 4,29
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|LRSHO
|2,99
|282.204.520
|% 5,65
|
|MAGEN
|13,95
|1.219.724.681
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0692
|31,0725
|% 0,27
|
|Euro
|33,6608
|33,6718
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,2497
|39,4465
|% 0,35
|
|Frank
|35,1056
|35,3171
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2601
|8,3016
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|901,08
|903,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,88
|985,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,79
|2.029,13
|% 0,66
|