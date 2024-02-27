BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.02.2024 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252362
BIST
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18:059.179
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -154,65
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.179
En Yüksek
9.351
18:0531,1487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
18:0533,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0460
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
18:052.033,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,23
|Açılış
|: 2.033,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|ISBTR
|588.445,00
|2.942.225
|% 669,89
|
|KERVN
|1,98
|5.747.850
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|246.215.622
|% 10,00
|
|PATEK
|99,55
|1.060.567.572
|% 10,00
|
|AYCES
|900,00
|523.521.932
|% -10,00
|
|BNTAS
|12,78
|62.544.912
|% -10,00
|
|PKENT
|388,25
|523.169.795
|% -9,97
|
|SODSN
|134,60
|5.383.682
|% -9,97
|
|ERSU
|34,74
|35.346.488
|% -9,95
|
|THYAO
|280,25
|12.673.498.867
|% -1,84
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|MIATK
|79,00
|6.971.535.058
|% 2,46
|
|REEDR
|69,90
|6.845.538.452
|% 4,64
|
|SASA
|39,98
|4.924.740.685
|% 0,55
|
|ZOREN
|5,38
|1.507.132.994
|% -5,28
|
|EREGL
|46,96
|12.508.619.780
|% 3,03
|
|PSGYO
|7,12
|1.689.886.862
|% -6,93
|
|ISCTR
|11,17
|2.482.323.172
|% -2,57
|
|EKGYO
|11,30
|2.498.834.611
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1379
|31,1487
|% 0,15
|
|Euro
|33,8275
|33,8408
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,3956
|39,5932
|% 0,17
|
|Frank
|35,2655
|35,4780
|% 0,21
|
|Riyal
|8,2791
|8,3206
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,50
|% 0,66
|
|Platin
|891,68
|893,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|948,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BORSK
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 45.66 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 793, 055 adet işlem
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17:58DNISI
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 291 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ARCLK, SASA
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 47 kaybederek (% -1.44 ) 8, 049
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, BFREN, CUSAN, YAYLA, BANVT, GEREL, SMART, KCAER, TMPOL, IDEAS