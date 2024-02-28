BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.02.2024 17:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252749
BIST
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18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0527
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.037,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,81
|Açılış
|: 2.037,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.497.060
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|355.268.405
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.550.226
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|416.051.377
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.148.435
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|952.880.524
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|3.880.686
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|8.161.470
|% -10,00
|
|UFUK
|238,50
|9.124.773
|% -10,00
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.492.854
|% -9,98
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|THYAO
|278,00
|10.060.124.260
|% -0,80
|
|PGSUS
|859,00
|4.584.029.619
|% 3,68
|
|REEDR
|63,30
|4.309.624.157
|% -9,44
|
|TUPRS
|161,20
|4.203.061.593
|% 0,62
|
|EREGL
|46,94
|22.743.303.631
|% -0,04
|
|EKGYO
|11,21
|3.255.568.177
|% -0,80
|
|ZOREN
|5,42
|1.518.580.403
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,90
|2.687.797.997
|% -2,42
|
|ADESE
|2,85
|370.473.472
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1878
|31,1929
|% 0,16
|
|Euro
|33,8151
|33,8401
|% 0,09
|
|Sterlin
|39,3151
|39,5122
|% -0,15
|
|Frank
|35,2777
|35,4902
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2904
|8,3320
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|879,00
|880,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,56
|935,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,91
|82,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,09
|2.031,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC