BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
29.02.2024 17:38
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
29/02/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 29 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253033
BIST
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18:059.194
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 131,33
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.215
18:0531,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
18:0533,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1196
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
18:052.056,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 16,30
|Açılış
|: 2.056,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.059,12
En Düşük
2.035,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.902,50
|577.826.565
|% 10,00
|
|SNKRN
|49,50
|11.653.122
|% 10,00
|
|SELVA
|15,29
|89.201.761
|% 10,00
|
|BRLSM
|31,68
|423.088.493
|% 10,00
|
|ISYAT
|12,10
|59.854.736
|% 10,00
|
|KTLEV
|118,80
|838.849.504
|% -10,00
|
|CMENT
|455,50
|10.830.223
|% -7,32
|
|UMPAS
|10,67
|1.483.946
|% -7,22
|
|MPARK
|171,00
|258.814.761
|% -6,56
|
|LINK
|391,00
|493.421.754
|% -5,95
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|THYAO
|281,75
|8.729.138.775
|% 2,08
|
|PGSUS
|857,50
|6.365.665.050
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|CCOLA
|647,00
|5.710.013.300
|% 1,97
|
|ISCTR
|11,10
|3.000.288.945
|% 1,28
|
|KOZAL
|22,90
|5.843.187.462
|% 6,51
|
|EREGL
|45,52
|11.750.247.600
|% -2,94
|
|ZOREN
|5,64
|1.388.261.299
|% 3,87
|
|EKGYO
|11,10
|2.821.677.761
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2267
|31,2306
|% 0,09
|
|Euro
|33,9553
|33,9809
|% 0,38
|
|Sterlin
|39,4603
|39,6582
|% 0,19
|
|Frank
|35,3818
|35,5950
|% 0,03
|
|Riyal
|8,3013
|8,3429
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,62
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|883,76
|885,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,88
|944,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,07
|2.047,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 88 artarak (% 1.22 ) 8, 024
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, KONYA, SKYMD, DERHL, LMKDC, VRGYO, REEDR, DIRIT, GUBRF, BRKVY
-
17:59
BRKVY, EGEEN, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGPRO, METUR, VBTYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 254 hisse senedinden 178 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 71 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 5 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem