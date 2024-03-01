BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
01.03.2024 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
01/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 01 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253919
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1351
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1524
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.092,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 39,53
|Açılış
|: 2.092,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.094,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|KBORU
|157,60
|2.238.607.666
|% -9,48
|
|ISGSY
|28,00
|140.254.225
|% -8,79
|
|EDATA
|31,44
|518.763.721
|% -7,53
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|TUPRS
|164,80
|3.904.339.446
|% 1,85
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|KOZAL
|22,78
|2.945.105.117
|% -0,52
|
|AKFGY
|2,58
|307.355.329
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3635
|31,3686
|% 0,43
|
|Euro
|34,0111
|34,0191
|% 0,45
|
|Sterlin
|39,5170
|39,7152
|% 0,53
|
|Frank
|35,2843
|35,4969
|% 0,30
|
|Riyal
|8,3386
|8,3804
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|884,00
|886,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,71
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,98
|83,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,85
|2.077,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606