BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
13.03.2024 17:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
13/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258551
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1247
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.241,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,20
|Açılış
|: 2.241,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0862
|32,0928
|% 0,12
|
|Euro
|35,1364
|35,1478
|% 0,28
|
|Sterlin
|41,6329
|41,8416
|% -0,42
|
|Frank
|37,0576
|37,2434
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,88
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|939,29
|940,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,51
|1.062,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,33
|83,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,39
|2.170,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
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17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
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17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR