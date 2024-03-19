BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
19.03.2024 17:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
19/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 19 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260293
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0702
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
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35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,71
|Açılış
|: 2.240,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
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2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.566.376
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|96.875.060
|% 9,99
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|AKFYE
|26,70
|925.930.368
|% -6,71
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|CEMAS
|5,40
|510.212.031
|% 5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3420
|32,3493
|% 0,21
|
|Euro
|35,1547
|35,1669
|% -0,04
|
|Sterlin
|42,1534
|42,3647
|% -0,15
|
|Frank
|37,3396
|37,5267
|% -0,06
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|894,34
|896,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,48
|985,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,55
|87,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.153,89
|2.154,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında