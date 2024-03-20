BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.03.2024 17:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260663
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0387
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,83
|Açılış
|: 2.246,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|DGATE
|55,60
|57.433.226
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|DERHL
|11,65
|39.604.143
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,27
|191.161.962
|% -9,91
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|REEDR
|60,70
|2.663.636.015
|% 2,45
|
|KOZAL
|22,16
|2.018.892.584
|% -0,27
|
|OBAMS
|50,25
|1.981.776.096
|% 2,09
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|MOGAN
|21,54
|1.899.387.959
|% 9,95
|
|KOZAL
|22,16
|2.018.892.584
|% -0,27
|
|ODAS
|9,27
|793.307.768
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3770
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,1985
|35,2204
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,0448
|42,2556
|% -0,35
|
|Frank
|37,1145
|37,3005
|% -0,62
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,88
|24,91
|% 0,66
|
|Platin
|897,10
|898,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,49
|1.003,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,81
|85,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,36
|2.157,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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