BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
22.03.2024 18:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
22/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 22 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261586
BIST
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18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,2428
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.227,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -15,40
|Açılış
|: 2.227,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0034
|32,0355
|% 0,03
|
|Euro
|34,5991
|34,7083
|% -0,48
|
|Sterlin
|41,1192
|41,3253
|% -0,50
|
|Frank
|36,3090
|36,4910
|% -0,18
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,71
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|896,28
|897,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,63
|996,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,47
|85,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,80
|2.165,09
|% 0,66
|