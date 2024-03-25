BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
25.03.2024 17:40
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
25/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 25 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262148
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2133
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1812
En Düşük
31,8377
18:0534,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,3159
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9184
En Düşük
34,5419
18:052.248,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.248,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1669
|32,1812
|% 0,67
|
|Euro
|34,8818
|34,9184
|% 0,91
|
|Sterlin
|41,0103
|41,2158
|% -0,59
|
|Frank
|36,0922
|36,2731
|% -1,06
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|904,66
|905,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,32
|1.011,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,21
|2.173,53
|% 0,66
|