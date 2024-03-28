BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.03.2024 17:42
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/03/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263826
BIST
'
18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0947
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.311,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 33,46
|Açılış
|: 2.311,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3392
|32,3441
|% 0,29
|
|Euro
|35,0912
|35,1372
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,8428
|41,0475
|% -0,58
|
|Frank
|35,8852
|36,0651
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6199
|8,6631
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,85
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|908,72
|910,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,88
|1.019,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.222,14
|2.222,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
-
17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem