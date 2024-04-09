BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
09.04.2024 11:41
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
09/04/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 09 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271477
BIST
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12:219.815
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 58,72
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:2132,2224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2284
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:2135,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0912
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:212.444,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 39,10
|Açılış
|: 2.444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.445,52
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:21
|EKIZ
|74,80
|1.211.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|21.587.266
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.629.981
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|303.182.625
|% 9,98
|
|KSTUR
|8.100,00
|1.174.500
|% -10,00
|
|FONET
|25,12
|14.213.624
|% -9,96
|
|EGPRO
|210,50
|117.791.714
|% -6,53
|
|QNBFL
|141,00
|1.726.827
|% -6,31
|
|TNZTP
|71,60
|82.721.677
|% -4,72
|
|THYAO
|310,00
|3.876.097.758
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.212.362
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,42
|1.966.800.812
|% 2,21
|
|TUPRS
|187,20
|1.817.689.592
|% 2,24
|
|ODINE
|82,85
|1.615.873.119
|% 9,95
|
|ISCTR
|12,84
|2.854.212.362
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,78
|837.960.805
|% 1,99
|
|YKBNK
|31,42
|1.966.800.812
|% 2,21
|
|ZOREN
|5,84
|348.416.308
|% 0,17
|
|HALKB
|16,71
|929.111.351
|% 0,97
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2118
|32,2224
|% 0,71
|
|Euro
|34,9887
|35,0156
|% 0,26
|
|Sterlin
|41,0235
|41,2292
|% 0,91
|
|Frank
|35,8240
|36,0035
|% 0,96
|
|Riyal
|8,6354
|8,6786
|% 0,83
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,10
|28,13
|% 0,66
|
|Platin
|979,48
|980,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,27
|1.060,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,87
|90,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.362,27
|2.362,66
|% 0,66
|