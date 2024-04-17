BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.04.2024 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
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İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/04/2024
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273917
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0454
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1146
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.471,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -15,19
|Açılış
|: 2.467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4581
|32,4969
|% 0,14
|
|Euro
|34,6000
|34,6594
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,3930
|40,5955
|% 0,08
|
|Frank
|35,6469
|35,8256
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6618
|8,7052
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|943,32
|945,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,35
|1.029,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,31
|87,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.369,97
|2.370,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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