BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Resmi tatiller ve yarım günler haricinde her işlem günü 19:00-23:00 saatleri arasında yapılan akşam seanslarının 31/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her takvim yılının son işlem gününde yapılmamasına karar verilmiştir.Önemle duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893649BIST