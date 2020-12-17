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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular

17.12.2020 14:48



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )

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Açıklamalar

   Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Resmi tatiller ve yarım günler haricinde her işlem günü 19:00-23:00 saatleri arasında yapılan akşam seanslarının 31/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her takvim yılının son işlem gününde yapılmamasına karar verilmiştir.
Önemle duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893649


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NTHOL 3,63 265.318.139 % 10,00  
YAPRK 49,10 1.471.338 % 9,99  
TDGYO 13,89 8.078.389 % 9,98  
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Riyal 2,0560 2,0663 % -0,88  
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17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 28,99  
Altın Gr. 470 470 2,53  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,97 26,00 0,57  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,07  
B. Petrol 51,42 51,42 0,35  
Seans Raporu 17:39
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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