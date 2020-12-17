BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
17.12.2020 14:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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VİOP Diğer Duyurular
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Resmi tatiller ve yarım günler haricinde her işlem günü 19:00-23:00 saatleri arasında yapılan akşam seanslarının 31/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her takvim yılının son işlem gününde yapılmamasına karar verilmiştir.
Önemle duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893649
BIST
17:391.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:397,7283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0743
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7247
17:399,4838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
17:39470,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,42
|Açılış
|: 470,26
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:39
|SNPAM
|23,10
|4.032.718
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,63
|265.318.139
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.471.338
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.078.389
|% 9,98
|
|BRYAT
|418,80
|71.512.173
|% 9,98
|
|ORMA
|10,35
|119.672
|% -10,00
|
|NIBAS
|75,65
|14.991.056
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RODRG
|13,28
|552.956
|% -9,97
|
|THYAO
|13,14
|2.668.782.142
|% 3,55
|
|PGSUS
|74,75
|1.865.259.479
|% 9,93
|
|GARAN
|9,78
|1.645.444.169
|% 0,62
|
|ODAS
|3,99
|1.150.145.832
|% -1,72
|
|ISGYO
|2,30
|800.833.095
|% -3,36
|
|ISGYO
|2,30
|800.833.095
|% -3,36
|
|EKGYO
|2,11
|631.467.306
|% 2,43
|
|ODAS
|3,99
|1.150.145.832
|% -1,72
|
|TSKB
|1,68
|452.531.502
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|487.429.388
|% 4,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7256
|7,7283
|% -0,95
|
|Euro
|9,4774
|9,4838
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,4818
|10,5344
|% -0,17
|
|Frank
|8,7132
|8,7657
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0560
|2,0663
|% -0,88
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|28,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,35
|
Seans Raporu
17:39
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17:49DGGYO
Yüzde 4.04 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 510 adet işlem
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17:48NTHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 362, 128 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TAVHL
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 72 artarak (% 0.30 ) 1, 258
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, CLEBI, AVOD, NTHOL, YAPRK, ATSYH, SNKRN, VKFYO, BRYAT, TDGYO