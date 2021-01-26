BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan Çelik Hurda, EgePamuk, Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir.Önemle duyurulur.Saygılarımızla,VİOPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904454BIST