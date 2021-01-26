BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
26.01.2021 16:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Diğer Duyurular
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan Çelik Hurda, EgePamuk, Anadolu Kırmızı Buğday ve Makarnalık Buğday vadeli işlem sözleşmelerinde yeni vade aylarının işleme açılmamasına karar verilmiştir.
Önemle duyurulur.
Saygılarımızla,
VİOP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904454
BIST
16:401.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:407,3592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:408,9512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:40439,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,82
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.494.836
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.481
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.938
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|GARAN
|9,56
|1.672.915.509
|% 0,21
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|KOZAL
|120,30
|1.114.528.673
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,86
|781.497.810
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|639.359.668
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|483.246.187
|% -1,29
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,53
|369.923.014
|% -2,55
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3564
|7,3592
|% -0,61
|
|Euro
|8,9479
|8,9512
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0566
|10,1070
|% -0,34
|
|Frank
|8,2569
|8,3066
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,37
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-28,00
|
|Tam
|2.894
|2.967
|-28,16
|
|Yarım
|1.399
|1.435
|-13,62
|
|Çeyrek
|702
|718
|-6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,94
|55,94
|0,26
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51SMART
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 809 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 074.00 milyon TL de
-
16:47PARSN
Yüzde 5.21 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 877, 103 adet işlem
-
16:46YGYO
Yüzde 7.25 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 699, 933 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 37 artarak (% 0.32 ) 1, 358