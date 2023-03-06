BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Diğer DuyurularYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTRT200923T18 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 20/09/2023 tarihinde itfa olacağından dolayı söz konusu DİBS'e dayalı olarak Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan vadeli işlem sözleşmesinde yeni vade ayları işleme açılmayacaktır.Halen işlem görmekte olan Mart ve Haziran 2023 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120528BIST