BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular
06.03.2023 17:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Diğer Duyurular )
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VİOP Diğer Duyurular
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Açıklamalar
TRT200923T18 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 20/09/2023 tarihinde itfa olacağından dolayı söz konusu DİBS'e dayalı olarak Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmekte olan vadeli işlem sözleşmesinde yeni vade ayları işleme açılmayacaktır.
Halen işlem görmekte olan Mart ve Haziran 2023 vade aylarına ait sözleşmeler, vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecektir.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120528
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0396
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.119,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8414
|18,9014
|% 0,03
|
|Euro
|20,1086
|20,1924
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6168
|22,7302
|% -0,12
|
|Frank
|20,1855
|20,3071
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0131
|5,0382
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.592
|7.668
|-11,00
|
|Yarım
|3.709
|3.752
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.876
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,00
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
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17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem