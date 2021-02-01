BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
01.02.2021 11:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VİOP'ta işlem gören Dolar/Ons Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarılmıştır. Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906647
BIST
13:041.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 17,30
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:047,2077
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1116
|Açılış
|: 7,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:048,7156
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -0,1698
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:04431,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,03
|Açılış
|: 431,50
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
431,40
BIST En Aktif Hisseler13:04
|DNISI
|16,06
|32.012.169
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.674.583
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.284.383
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.681.627
|% 9,99
|
|GEDIK
|21,38
|85.289.712
|% 9,98
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|NIBAS
|39,90
|14.119.317
|% -7,68
|
|KAPLM
|33,60
|4.957.225
|% -7,39
|
|KOZAL
|123,60
|1.188.704.018
|% 7,11
|
|ODAS
|4,08
|895.966.355
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,44
|544.153.130
|% 1,24
|
|GARAN
|9,41
|517.986.839
|% 1,07
|
|KARSN
|5,53
|486.363.817
|% 6,14
|
|ODAS
|4,08
|895.966.355
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,44
|544.153.130
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,50
|278.418.962
|% 7,76
|
|SKBNK
|1,45
|142.343.287
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,92
|350.568.461
|% 0,77
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2041
|7,2077
|% -1,52
|
|Euro
|8,7078
|8,7156
|% -1,91
|
|Sterlin
|9,8670
|9,9165
|% -1,29
|
|Frank
|8,0240
|8,0724
|% -1,96
|
|Riyal
|1,9162
|1,9258
|% -1,51
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,25
|
|Altın Gr.
|432
|432
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.910
|-42,00
|
|Tam
|2.850
|2.922
|-45,19
|
|Yarım
|1.378
|1.414
|-21,86
|
|Çeyrek
|691
|707
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,60
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,84
|0,50
|
|B. Petrol
|55,48
|55,48
|0,46
|