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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

01.02.2021 11:49



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

VİOP'ta işlem gören Dolar/Ons Gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarılmıştır. Önemle duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906647


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DNISI 16,06 32.012.169 % 10,00  
SEKUR 35,42 14.674.583 % 10,00  
IDEAS 16,28 4.284.383 % 10,00  
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Riyal 1,9162 1,9258 % -1,51  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 20,25  
Altın Gr. 432 432 -1,75  
Cumhuriyet 2.867 2.910 -42,00  
Tam 2.850 2.922 -45,19  
Yarım 1.378 1.414 -21,86  
Çeyrek 691 707 -10,93  
Gümüş.Ons 29,48 29,52 2,60  
Gümüş Gr. 6,82 6,84 0,50  
B. Petrol 55,48 55,48 0,46  
Seans Raporu 13:04
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