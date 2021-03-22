BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
22.03.2021 11:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören USD/TL, EUR/TL, RUB/TL ve CNH/TL döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile Gram/TL altın vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranları bugün için %20'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919594
BIST
11:111.274
En Yüksek
|Değişim
|: -7,65%
|| -105,58
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:117,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:119,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0936
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:11434,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 434,50
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:11
|TRILC
|34,44
|42.831.004
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|10,00
|13.736.890
|% 2,77
|
|VESTL
|29,62
|36.720.349
|% 2,00
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|INTEM
|37,26
|440.264
|% -10,00
|
|BSOKE
|3,24
|6.892.529
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|1.429.998
|% -10,00
|
|GOZDE
|6,57
|20.846.223
|% -10,00
|
|GEDIK
|19,26
|2.782.374
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|230.672.341
|% -9,90
|
|EREGL
|13,42
|157.822.788
|% -8,77
|
|FROTO
|189,10
|144.981.378
|% -8,03
|
|PETKM
|5,01
|139.668.784
|% -8,07
|
|AKBNK
|4,80
|130.873.200
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|230.672.341
|% -9,90
|
|EKGYO
|1,78
|51.598.364
|% -5,82
|
|YKBNK
|2,17
|62.162.134
|% -9,21
|
|PETKM
|5,01
|139.668.784
|% -8,07
|
|AKBNK
|4,80
|130.873.200
|% -9,94
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7590
|7,7679
|% -0,18
|
|Euro
|9,2457
|9,3527
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,7220
|10,7758
|% -0,11
|
|Frank
|8,3483
|8,3986
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0679
|2,0782
|% 0,17
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,13
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,93
|63,93
|-0,69
|