BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), USD/TL vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 0,05'ten 0.10'a çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979814BIST