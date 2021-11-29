BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
29.11.2021 11:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), USD/TL vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplanmasında kullanılan k değeri bugün için 0,05'ten 0,10'a çıkartılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979994
BIST
13:411.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:4113,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2665
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0831
En Düşük
12,6998
13:4114,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,4116
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,8805
En Düşük
14,2915
13:41749,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 14,89
|Açılış
|: 749,89
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:41
|SONME
|31,02
|2.979.682
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.015.038
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|14.200.004
|% -9,56
|
|FENER
|31,52
|118.362.670
|% -8,48
|
|ASELS
|22,48
|1.671.537.796
|% -1,14
|
|KOZAL
|130,70
|1.538.138.693
|% 8,37
|
|GARAN
|11,52
|1.176.870.454
|% 1,05
|
|SASA
|42,74
|1.028.380.791
|% -0,51
|
|THYAO
|17,05
|787.868.189
|% -1,56
|
|YKBNK
|3,20
|519.795.484
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,59
|726.420.446
|% -0,15
|
|GARAN
|11,52
|1.176.870.454
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|143.946.491
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|212.542.185
|% 0,44
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0719
|13,0828
|% 2,08
|
|Euro
|14,8505
|14,8805
|% 2,84
|
|Sterlin
|17,2942
|17,3810
|% 1,76
|
|Frank
|14,0893
|14,1742
|% 1,96
|
|Riyal
|3,4508
|3,4681
|% 1,34
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|11,49
|
|Altın Gr.
|750
|750
|14,82
|
|Cumhuriyet
|4.949
|5.024
|119,00
|
|Tam
|4.927
|5.052
|119,34
|
|Yarım
|2.381
|2.444
|57,73
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,86
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,58
|0,15
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-2,11
|