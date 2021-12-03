BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
03.12.2021 13:56
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören F_CNHTRY1222 döviz vadeli işlem sözleşmesinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980851
BIST
15:191.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 32,11
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1913,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0769
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1915,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0566
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:19782,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,09
|Açılış
|: 782,18
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MAKTK
|3,74
|43.686.436
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.351.411
|% -9,92
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|GARAN
|11,75
|1.192.635.428
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,41
|1.150.518.086
|% 0,64
|
|KOZAL
|134,90
|963.380.742
|% 4,65
|
|SISE
|13,36
|940.725.533
|% 0,30
|
|TSKB
|1,60
|451.345.113
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|225.071.317
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|602.335.192
|% 1,76
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|ODAS
|1,60
|213.746.478
|% 3,90
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7310
|13,7366
|% 0,54
|
|Euro
|15,5147
|15,5662
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1871
|18,2783
|% 0,15
|
|Frank
|14,8989
|14,9886
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6545
|3,6728
|% 0,41
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,03
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,71
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|1,95
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
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15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT
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15:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
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15:32XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 21, 136.00 milyon TL de
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15:32EGEPO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 410 adet işlem