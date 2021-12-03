BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), USD/TL vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplanmasında kullanılan k değeri bugün için 0,05'ten 0,10'a çıkartılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980852BIST