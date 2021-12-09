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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

09.12.2021 11:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP),  BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 6,5'dan 13'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982288


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.983.349 % 10,00  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
POLTK 495,50 15.725.011 % 9,99  
DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
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14:00 Alış Satış %  
Dolar 13,7691 13,7761 % 0,65  
Euro 15,6004 15,6136 % 0,41  
Sterlin 18,1046 18,1954 % 0,46  
Frank 14,8708 14,9604 % 0,49  
Riyal 3,6598 3,6781 % 0,75  
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14:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -2,69  
Altın Gr. 789 789 4,03  
Cumhuriyet 5.218 5.297 21,00  
Tam 5.199 5.331 22,03  
Yarım 2.513 2.579 10,65  
Çeyrek 1.260 1.289 5,33  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 -0,13  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 0,00  
B. Petrol 75,43 75,43 -0,39  
Seans Raporu 14:00
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